Иммунолог назвал причину заражения коронавирусом «нулевого пациента»

«Стресс, конечно, способствует распространению коронавируса, потому что иммунитет ослабляется. Допустим, на одной пылинке тысячи вирусных частиц попали в организм. Если человек здоров, они будут для человека незаметны. Именно иммунитет защищает человека, который бессимптомно переносит коронавирус. Защитных механизмов достаточно много. Когда болезнь развивается, в ход идет адаптивный иммунитет. Врожденный иммунитет сосуществует и справляется с огромным количеством в том числе вирусных инфекций. Если организм ослаблен, это – та лазейка, через которую вирус проникает в организм. Это исключительно важно для понимания, как распространяется вирус. Действительно, может быть, где-то в Китае нулевым пациентом мог стать человек с ослабленным иммунитетом», - заявил эксперт.

Он порекомендовал укреплять врожденный иммунитет противовирусными препаратами и, по возможности, избегать стрессов – эмоциональных и сильных физических нагрузок в период пандемии коронавируса.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал НСН, как употребление алкоголя влияет на иммунитет для коронавируса.

«Алкоголь действительно токсическим образом влияет на организм и иммунную систему. Работоспособность после употребления алкоголя у человека восстанавливается не быстро: физическая – 48 часов, а умственная – 72. Это общеизвестный факт о влиянии алкоголя на иммунитет. На этом фоне цепляется различная инфекция – пневмония, бронхит, простуда. Поэтому, данная рекомендация очень правильная и своевременная», - сообщил Александр Ковтун.



