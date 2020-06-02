К параду Победы допустят военных с иммунитетом к COVID-19

К участию в параде Победы 24 июня будут допущены в основном военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу COVID-19 и без признаков заболевания. Об этом во вторник, 2 июня, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА ФАН.

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Глава Минобороны потребовал исключить контакты участников парадных с посторонними лицами, в том числе с военными, которые не привлекаются к репетициям.

По словам Шойгу, парады Победы пройдут в девяти городах-героях и ещё в 19 городах, в которых дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России, пишут «Известия».

Всего задействуют 64 тысяч человек, 14 тысяч из них примут участие в параде в Москве. Для участия в торжественном мероприятии Россия пригласила парадные расчёты из 19 государств.

Парад Победы не состоялся 9 мая из-за непростой эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусом. Военный парад состоялся только в Белоруссии.

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ФОТО: ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:Парад ПобедыМинобороны РФ
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