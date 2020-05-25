Нарколог: Употребление алкоголя ослабляет иммунитет для коронавируса
Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал НСН о последствиях употребления алкоголя во время пандемии.
В Ростпотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус. В ведомстве назвали ошибочным мнение о том, что спиртные напитки способны убить вирус. Там подчеркнули, что алкоголь, напротив, оказывает негативное влияние на иммунитет и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. В Роспотребнадзоре полагают, что употребление спиртных напитков в «любых ситуациях», а также во время эпидемии COVID-19, следует свести к минимуму.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о рисках, которые несёт употребление алкоголя во время пандемии.
«Алкоголь действительно токсическим образом влияет на организм и иммунную систему. Работоспособность после употребления алкоголя у человека восстанавливается не быстро: физическая – 48 часов, а умственная – 72. Это общеизвестный факт о влиянии алкоголя на иммунитет. Очень много заболеваемости раньше было с этим связано. Человек, выпив алкоголь, не чувствует холода и переохлаждается, а сосуды расширены, в то время как им необходимо, наоборот, быть в суженном состоянии. На этом фоне цепляется различная инфекция – пневмония, бронхит, простуда. Поэтому, данная рекомендация очень правильная и своевременная», - сообщил Александр Ковтун.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ, профессор Евгений Брюн в беседе с НСН, комментируя заявление замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрия Бубеева об угрозе алкоголизации населения из-за режима самоизоляции, о чём писало РИА Новости, отверг подобные риски.
«Я думаю, это всё фейковые новости. У нас идёт сокращение злоупотреблений алкоголем, снижается число обращений за наркологической помощью, в 1,5 раза снижается количество алкогольных психозов. И мы не ожидаем какого-то всплеска алкоголизации. Да, возросло количество случаев домашнего насилия, увеличилось количество депрессий. Но увеличения алкоголизации мы не наблюдаем — скорее, наоборот, сокращение», - подчеркнул он.
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