Нарколог: Употребление алкоголя ослабляет иммунитет для коронавируса

«Алкоголь действительно токсическим образом влияет на организм и иммунную систему. Работоспособность после употребления алкоголя у человека восстанавливается не быстро: физическая – 48 часов, а умственная – 72. Это общеизвестный факт о влиянии алкоголя на иммунитет. Очень много заболеваемости раньше было с этим связано. Человек, выпив алкоголь, не чувствует холода и переохлаждается, а сосуды расширены, в то время как им необходимо, наоборот, быть в суженном состоянии. На этом фоне цепляется различная инфекция – пневмония, бронхит, простуда. Поэтому, данная рекомендация очень правильная и своевременная», - сообщил Александр Ковтун.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ, профессор Евгений Брюн в беседе с НСН, комментируя заявление замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрия Бубеева об угрозе алкоголизации населения из-за режима самоизоляции, о чём писало РИА Новости, отверг подобные риски.

«Я думаю, это всё фейковые новости. У нас идёт сокращение злоупотреблений алкоголем, снижается число обращений за наркологической помощью, в 1,5 раза снижается количество алкогольных психозов. И мы не ожидаем какого-то всплеска алкоголизации. Да, возросло количество случаев домашнего насилия, увеличилось количество депрессий. Но увеличения алкоголизации мы не наблюдаем — скорее, наоборот, сокращение», - подчеркнул он.

