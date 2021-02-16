Власти Японии заявили о намерении выбросить часть закупленной вакцины Pfizer

Глава правительства Японии Кацунобу Като заявил, что часть закупленной страной вакцины от коронавируса производства Pfizer придется выбросить из-за нехватки специальных шприцев, сообщает «Российская газета».

С помощью обычного шприца из флакона с вакциной можно извлечь только пять доз, в то время как флакон Pfizer рассчитан на 6. Из-за этого вместо 72 миллионов человек придется, вакцину смогут получить только 60 миллионов.

Массовая вакцинация от коронавируса в Японии начинается 17 февраля. Изначально вакцину получат группы населения, которые относятся к медицинским и социальным работникам (4 миллиона человек), затем – граждане старше 65 лет (36 миллионов человек).





