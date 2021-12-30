Иммунолог Болибок рассказал, кому поможет препарат «КОВИД-глобулин»
Препарат «КОВИД-глобулин», который получил постоянную регистрацию от Минздрава РФ, поможет для иммунопрофилактики контактировавших с больными коронавирусной инфекцией и позволит им либо не заболеть вообще, либо перенести болезнь в легкой форме. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, препарат является традиционным иммуноглобулином. Он содержит большой спектр антител ко всем белкам COVID-19. Болибок отметил, что препарат дает достаточно полный иммунный ответ.
Иммунолог подчеркнул, что «КОВИД-глобулин» можно использовать и как лекарство для экстренной профилактики вируса. По его словам, так он лучше покажет свою эффективность.
Ранее аллерголог-иммунолог Болибок в беседе с НСН отмечал, что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- Черногория закроет границы для въезда непривитых туристов
- Путин подписал закон о единой госсистеме биометрических данных
- В Китае запретили футболистам татуировки
- ДДТ отдала один миллион рублей на благотворительность
- Матвиенко: Россия укрепила обороноспособность и способна себя защитить
- Умерла народная артистка России Лидия Захаренко
- СМИ: Английские пабы на грани разорения из-за омикрон-штамма
- Путин запретил автоматически списывать соцвыплаты за долги
- Путин подписал закон о премировании госчиновников за добросовестный труд
- Tele2 снизит тарифы по предписанию ФАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru