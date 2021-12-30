Иммунолог Болибок рассказал, кому поможет препарат «КОВИД-глобулин»

Препарат «КОВИД-глобулин», который получил постоянную регистрацию от Минздрава РФ, поможет для иммунопрофилактики контактировавших с больными коронавирусной инфекцией и позволит им либо не заболеть вообще, либо перенести болезнь в легкой форме. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой».

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По его словам, препарат является традиционным иммуноглобулином. Он содержит большой спектр антител ко всем белкам COVID-19. Болибок отметил, что препарат дает достаточно полный иммунный ответ.

Иммунолог подчеркнул, что «КОВИД-глобулин» можно использовать и как лекарство для экстренной профилактики вируса. По его словам, так он лучше покажет свою эффективность.

Ранее аллерголог-иммунолог Болибок в беседе с НСН отмечал, что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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