Иммунолог Болибок рассказал, кому поможет препарат «КОВИД-глобулин»

По его словам, препарат является традиционным иммуноглобулином. Он содержит большой спектр антител ко всем белкам COVID-19. Болибок отметил, что препарат дает достаточно полный иммунный ответ.

Иммунолог подчеркнул, что «КОВИД-глобулин» можно использовать и как лекарство для экстренной профилактики вируса. По его словам, так он лучше покажет свою эффективность.

Ранее аллерголог-иммунолог Болибок в беседе с НСН отмечал, что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.

