ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 280 млн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 280 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.
Отметка по заражениям в 250 млн была преодолена в ноябре текущего года.
Число смертельных случаев превысило 5,4 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами. Отметку в 200 млн была пройдена в начале августа текущего года, в 250 млн - в ноябре текущего года.
Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 51,7 млн), Индии (более 34,7 млн) и Бразилии (более 22,2 млн).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru