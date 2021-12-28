ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 280 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 280 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.

В Италии зафиксирован новый суточный максимум по заражениям COVID

Отметка по заражениям в 250 млн была преодолена в ноябре текущего года.

Число смертельных случаев превысило 5,4 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами. Отметку в 200 млн была пройдена в начале августа текущего года, в 250 млн - в ноябре текущего года.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 51,7 млн), Индии (более 34,7 млн) и Бразилии (более 22,2 млн).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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