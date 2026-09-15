Россиянам объяснили перебои с поставками некоторых лекарств

Перебои с поставками лекарств бывают в конкретных аптеках, это локальные и временные проблемы, дефицита нет, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«Никакой стопроцентной гарантии, что нигде не произойдет сбой, никто дать не может в сегодняшних реалиях. Периодически недопоставки где-то происходят. Но речь идет о торговых наименованиях, внутри названия – активного вещества – мы никаких перебоев не видим. Если отсутствует один препарат с таким веществом, всегда есть другой аналог в той же дозировке и форме, который всегда его может заменить. Если у вас есть сомнения, можно обратиться к врачу или переговорить с сотрудником аптеки. Вам подскажут, чем можно препарат заменить. Перебои возможны в конкретных аптеках, это ее бизнес-процессы, но в целом, если смотреть по регионам, сбои минимальны», - отметил он.

С началом осеннего сезона традиционно растет спрос на лекарства: россияне готовятся к всплеску ОРВИ, гриппа и других сезонных заболеваний. При этом фармацевтический рынок в 2026 году демонстрирует неоднозначную динамику. По итогам 2025 года объем российского фармрынка вырос на 17% и достиг 3,34 трлн рублей.

Однако рост в денежном выражении не означает увеличения доступности лекарств. В первом полугодии 2026 года продажи препаратов в российских аптеках в натуральном выражении снизились на 3,1% — до 2,35 млрд упаковок. Одновременно эксперты отмечают постепенное вымывание из ассортимента наиболее дешевых препаратов: в частности, лекарств стоимостью до 200 рублей.

На этом фоне осенью особенно остро встает вопрос доступности привычных препаратов. Пациенты сталкиваются с временным отсутствием отдельных позиций, необходимостью искать лекарства в нескольких аптеках и переходить на аналоги.

