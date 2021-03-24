Иммунитет переболевших COVID-19 справится с новыми штаммами

Иммунитет переболевших коронавирусом во время первой волны пандемии и позже поможет защитить от новых мутаций COVID-19. Об этом заявил главврача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов, пояснив это особенностями сформировавшихся антител группы G.

«Антитела группы G – не монолитная группа, это антитела против разных фрагментов вируса. Поэтому вывод такой: очень вероятно, что они защитят и против нового штамма. Потому что они «настроены» не на одно конкретное место вируса, а на разные его фрагменты. Правда, насколько защитит этот иммунитет я не скажу. Слишком мало времени прошло для каких-то выводов», – сказал Рябов.