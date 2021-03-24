Иммунитет переболевших COVID-19 справится с новыми штаммами
Иммунитет переболевших коронавирусом во время первой волны пандемии и позже поможет защитить от новых мутаций COVID-19. Об этом заявил главврача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов, пояснив это особенностями сформировавшихся антител группы G.
«Антитела группы G – не монолитная группа, это антитела против разных фрагментов вируса. Поэтому вывод такой: очень вероятно, что они защитят и против нового штамма. Потому что они «настроены» не на одно конкретное место вируса, а на разные его фрагменты. Правда, насколько защитит этот иммунитет я не скажу. Слишком мало времени прошло для каких-то выводов», – сказал Рябов.
Он добавил, что британский вирус проверяли на чувствительности и к «Спутнику V», и к «ЭпиВакКороне». Уучёные отмечают, что эти вакцины эффективны относительно этого штамма. Это подтверждено научными экспериментами, сообщает «Радио 1». Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, масочный режим в стране, скорее всего, раньше сентября отменен не будет, заявил в эфире НСН член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«До сентября в масках будем ходить. Оптимальным будет до формирования коллективного иммунитета сохранять масочный режим», — сказал он, отметив, что речь идет о закрытых помещениях с массовым пребыванием людей. Речь идет о магазинах, общественном транспорте, офисах, концертных залах и прочих местах скопления людей.
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