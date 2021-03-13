Иммунолог рассказал о клеточном иммунитете к коронавирусу
Клеточная защита организма от коронавируса появляется даже у бессимптомных носителей заболевания. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru.
По словам специалиста, клеточная составляющая иммунной системы играет важную роль в защите от инфекции, и при различных заболеваниях она может быть важнее или же незначительнее антител. Значение клеточного иммунитета при COVID-19 пока не ясно, однако организм бесспорно обладает таким инструментом.
«Мы видим, что даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Такой факт установлен, определенные виды иммунных Т-клеток есть», — подчеркнул иммунолог.
Крючков уточнил, что степень и продолжительность действия клеточного иммунитета при COVID-19 пока неизвестна.
Также иммунолог рассказал, что высокий уровень антител не гарантирует высокую степень защиты от коронавируса, поскольку от инфекции защищает лишь небольшое количество определенных антител.
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