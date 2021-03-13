Иммунолог рассказал о клеточном иммунитете к коронавирусу

Клеточная защита организма от коронавируса появляется даже у бессимптомных носителей заболевания. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru.

По словам специалиста, клеточная составляющая иммунной системы играет важную роль в защите от инфекции, и при различных заболеваниях она может быть важнее или же незначительнее антител. Значение клеточного иммунитета при COVID-19 пока не ясно, однако организм бесспорно обладает таким инструментом.

«Мы видим, что даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Такой факт установлен, определенные виды иммунных Т-клеток есть», — подчеркнул иммунолог.

Крючков уточнил, что степень и продолжительность действия клеточного иммунитета при COVID-19 пока неизвестна.

Также иммунолог рассказал, что высокий уровень антител не гарантирует высокую степень защиты от коронавируса, поскольку от инфекции защищает лишь небольшое количество определенных антител.

