Иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей

Антитела к коронавирусной инфекции – по итогам очередного этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19 – были обнаружены у 21,7% жителей столицы. С таким заявлением выступила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что очередной, четвертый, этап ИФА-тестирования проводился с 19 июня по 2 июля. В нём приняли участие 98 тысяч человек.

Напомним, записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и пройти бесплатное тестирование на наличие антител к COVID-19 может любой житель столицы.