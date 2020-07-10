Иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей
Антитела к коронавирусной инфекции – по итогам очередного этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19 – были обнаружены у 21,7% жителей столицы. С таким заявлением выступила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что очередной, четвертый, этап ИФА-тестирования проводился с 19 июня по 2 июля. В нём приняли участие 98 тысяч человек.
Напомним, записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и пройти бесплатное тестирование на наличие антител к COVID-19 может любой житель столицы.
К слову, ранее НСН писала, что Сергей Собянин не ждёт второй волны COVID-19 в ближайшее время. В эфире телеканала «Россия-24» градоначальник заявил, что Москва прошла пики заболеваемости коронавирусом. По его словам, у горожан уже выработался коллективный иммунитет, что позволяет и дальше снимать ограничения.
Накануне мэр Москвы объявил, что с 13 июля в столице, в частности, снимут ограничения на очную работу образовательных учреждений, откроют детские развлекательные центры и отменят обязательный масочный режим на улице, сохранив лишь соответствующую рекомендацию.
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