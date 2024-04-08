Маск: SpaceX доставит людей на Луну в течение пяти лет

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания SpaceX может доставить людей на спутник Земли в течение пяти лет.

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По словам Маска, после возможности находиться на двух планетах человечество сможет достичь других звездных систем. Об этом бизнесмен рассказал в интервью предпринимателю Николаю Тангену, опубликованному в соцсети X.

Маск полагает, что колонизация других планет существенно повышает шансы человечества на выживание.

Ранее бизнесмен высказал мнение, что для колонизации Марса потребуется около 20 лет и миллион человек, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЛунаКосмосРакета-носительИлон Маск

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