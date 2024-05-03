Павел Дуров назвал «Вонку» с Тимоти Шаламе своим любимым фильмом 2023 года

Основатель Telegram Павел Дуров назвал фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе своим любимым фильмом 2023 года. Об этом Дуров сообщил в своих соцсетях.

Дуров заявил, что дал интервью журналисту Карлсону
«Я никогда не смотрю фильмы ужасов. Я предпочитаю фильмы, рассказывающие воодушевляющие истории успеха («Вонка» был моим фаворитом в прошлом году). Песни, которые мы часто слушаем, могут действовать как волшебные заклинания, поселяя в наш мозг ту или иную мысль, поэтому я тщательно подбираю свой плейлист, чтобы убедиться, что тексты выбираемых мною песен не содержат нежелательных сценариев. Мне нравится начинать свой день с песен середины 20-го века, выражающих радость, например, «Oh, What a Beautiful Morning» или «What a Wonderful World», - написал Дуров.

Ранее «Вонка» стал лидером кинопроката в США, отмечает «Радиоточка НСН». Режиссером фильма выступил Пол Кинг. Сюжет киноленты основан на повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» (1964).

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ФОТО: Соцсети Павла Дурова
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