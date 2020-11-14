Илон Маск получил разные тесты на COVID-19 и расстроился

«Происходит какая-то ерунда. Я сегодня сдал четыре теста на COVID-19. Два из них показали отрицательный результат, а еще два — положительный. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на выявление антигена от BD (компания Becton Dickinson прим. НСН)», — пишет Маск.

Часть пользователей разделили сомнения Маска в результативности тестов и при этом возмутились стабильным доходом от проведения тестов.

Многие комментаторы раскритиковали Илона Маска за пост и посоветовали ему как публичной личности воздерживаться от подобных высказываний, которые дискредитируют всею систему здравоохранения страны.

«Настоящая ерунда, это когда некоторые люди сдают по четыре теста в день, а другие стоят в очередях часами, чтобы сдать один», — цитирует пользователя @explorerkandice Газета.ru.

Вирусолог, профессор Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире НСН согласился с этой точкой зрения.

«Забор пробы требует все-таки какого-то обучения лаборанта. Можно слишком деликатно брать эту пробу, и тогда она будет неполноценной. Но даже если правильно взять пробу, какой-то процент тестов даст отрицательный результат, потому что количество нуклеиновой кислоты в мазке может быть ниже возможностей метода», - сказал он.

