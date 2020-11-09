Ученые назвали ошибочными половину тестов на COVID-19

ПЦР-тесты на определение РНК коронавируса дают неверный результат более чем в половине случаев. По этой причине на них нельзя опираться при диагностике COVID-19. Об этом пишут «Известия».

Специалисты Сеченовского университета провели масштабное исследование совместно с коллегами из других стран. Всего в выборку вошли 3,5 тысячи больных коронавирусом. Оказалось, что диагноз более половины заболевших COVID-19 не был подтвержден лабораторным тестом, а определялся по наличию характерных симптомов.