Ученые назвали ошибочными половину тестов на COVID-19

ПЦР-тесты на определение РНК коронавируса дают неверный результат более чем в половине случаев. По этой причине на них нельзя опираться при диагностике COVID-19. Об этом пишут «Известия».

Специалисты Сеченовского университета провели масштабное исследование совместно с коллегами из других стран. Всего в выборку вошли 3,5 тысячи больных коронавирусом. Оказалось, что диагноз более половины заболевших COVID-19 не был подтвержден лабораторным тестом, а определялся по наличию характерных симптомов.

Названы самые частые ошибки при тестировании на COVID-19

Один из авторов исследования, Даниил Мунбилт, рекомендует при диагностике коронавируса опираться на клиническую картину. Он утверждает, что из-за ошибок теста реальное число заболевших или умерших от коронавируса может быть значительно больше.

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ФОТО: РИА Новости
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