Юрист: Мошенники могут оформить микрозайм с помощью СНИЛС потерпевших
Мошенники узнают номера СНИЛС пострадавших для того, чтобы воспользоваться ими для различных манипуляций, в том числе для оформления микрозаймов. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на гендиректора Профессиональной юридической группы АИД, юриста Давида Адамса.
Он напомнил, что одна из основных задач злоумышленников заключается в том, чтобы получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Поэтому, если мошенники знают номер СНИЛС пострадавшего, им легче восстановить или взломать учетную запись.
Адамс рассказал, что с помощью этих данных правонарушители могут попробовать оформить субсидии от имени граждан, изменить регистрационные сведения или даже оформить микрозайм. Это связано с тем, что организации, выдающие небольшие кредиты, чаще всего требуют минимального количества информации для идентификации клиента, и номер СНИЛС оказывается одним из таких ключевых элементов.
Ранее RT сообщил, что мошенники начали массово обманывать студентов, звоня от лица деканата.
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