Юрист: Мошенники могут оформить микрозайм с помощью СНИЛС потерпевших

Мошенники узнают номера СНИЛС пострадавших для того, чтобы воспользоваться ими для различных манипуляций, в том числе для оформления микрозаймов. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на гендиректора Профессиональной юридической группы АИД, юриста Давида Адамса.

Он напомнил, что одна из основных задач злоумышленников заключается в том, чтобы получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Поэтому, если мошенники знают номер СНИЛС пострадавшего, им легче восстановить или взломать учетную запись.