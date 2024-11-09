Гигантский ледник «Судного дня» угрожает планете катастрофическим потопом

Ученые полагали, что ледник Туэйтса полностью растает через 100-500 лет, однако процесс значительно ускорился. Сейчас он теряет около 50 миллиардов тонн льда каждый год, создавая серьезную угрозу для прибрежных территорий. Этот процесс уже привел к повышению уровня моря на Земле на 4%.



Из-за таяния ледника уровень моря поднимется на 3,35 метра, что приведет к затоплению городов и островов, например, в зоне риска находится Санкт-Петербург. Также таяние может вызвать проблемы с продовольствием во всем мире из-за засоления почвы.

Ранее стало известно, что в результате глобального потепления из архипелага в Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

