Икону «Троица» готовят к перевозке в храм Христа Спасителя
Известную икону «Троица» Андрея Рублева готовят к перевозке в храм Христа Спасителя, сообщили в Минкультуры.
Икона будет находиться в храме в течение двух недель с 4 июня. В ведомстве отдельно отметили, что сохранность реликвии будут обеспечивать самыми современными средствами безопасности.
Потом ее отправят на реставрацию. Затем икона будет передана на постоянное хранение в Троицкий собор, где она была до передачи в Третьяковскую галерею.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев ранее в беседе НСН заявил, что икона «Троица» должна находиться в музее, потому что в Троицком соборе ей не создадут нужные условия хранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru