Икону «Троица» готовят к перевозке в храм Христа Спасителя

Икона будет находиться в храме в течение двух недель с 4 июня. В ведомстве отдельно отметили, что сохранность реликвии будут обеспечивать самыми современными средствами безопасности.

Потом ее отправят на реставрацию. Затем икона будет передана на постоянное хранение в Троицкий собор, где она была до передачи в Третьяковскую галерею.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев ранее в беседе НСН заявил, что икона «Троица» должна находиться в музее, потому что в Троицком соборе ей не создадут нужные условия хранения.

