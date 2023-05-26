Икону «Троица» готовят к перевозке в храм Христа Спасителя

Известную икону «Троица» Андрея Рублева готовят к перевозке в храм Христа Спасителя, сообщили в Минкультуры.

Ученые обратились в минкультуры с просьбой оставить рублевскую «Троицу» в Третьяковке

Икона будет находиться в храме в течение двух недель с 4 июня. В ведомстве отдельно отметили, что сохранность реликвии будут обеспечивать самыми современными средствами безопасности.

Потом ее отправят на реставрацию. Затем икона будет передана на постоянное хранение в Троицкий собор, где она была до передачи в Третьяковскую галерею.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев ранее в беседе НСН заявил, что икона «Троица» должна находиться в музее, потому что в Троицком соборе ей не создадут нужные условия хранения.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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