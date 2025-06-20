СМИ: Удар по заводу подтолкнет Иран к созданию ядерного оружия

По данным газеты, Тегеран может начать создавать ядерное оружие в случае гибели верховного лидера Али Хаменеи. При этом Иран пока не принял окончательного решения о создании бомбы.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп осторожен в отношении бомбардировок Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

