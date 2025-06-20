СМИ: Удар по заводу подтолкнет Иран к созданию ядерного оружия
20 июня 202506:33
Разведка США считает, что Иран может начать создавать ядерное оружие, если Вашингтон ударит по подземному объекту по обогащению урана в иранском Фордо, сообщает The New York Times.
По данным газеты, Тегеран может начать создавать ядерное оружие в случае гибели верховного лидера Али Хаменеи. При этом Иран пока не принял окончательного решения о создании бомбы.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп осторожен в отношении бомбардировок Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров
- В Израиле иранская ракета рухнула рядом с офисом Microsoft
- СМИ: Удар по заводу подтолкнет Иран к созданию ядерного оружия
- «Аэрофлот» откажется от Superjet ради МС-21
- СМИ: Трамп опасается превращения Ирана во вторую Ливию
- Кремль сообщил о возможной реакции России на убийство лидера Ирана
- Степашин не ожидает снижения цен на жилье
- В Госдуме заявили, что Instagram может вернуться в Россию, если покается
- Стало известно о грядущих индексациях пенсий
- В Кремле заявили, что Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru