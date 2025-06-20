Степашин не ожидает снижения цен на жилье

По его словам, многие застройщики, чтобы успеть воспользоваться льготной ипотекой, старались продать как можно больше квартир, что привело к фиксации цен и наполнению счетов эскроу в конце 2023 года. Завершение строительства объектов запланировано на текущий год, а в некоторых случаях — на 2026 год.

При этом стоимость работ за это время существенно увеличилась. Эти факторы могут привести к трудностям при реализации проектов, увеличению сроков строительства. Степашин считает, что в итоге может произойти дефолт застройщиков.

Застройщики испытывают проблемы со спросом на жилье из-за высокой ключевой ставки, но это не повод останавливать старые проекты и не начинать новых. Об этом рассказал президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков в разговоре с НСН.

