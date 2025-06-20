«Аэрофлот» откажется от Superjet ради МС-21
«Аэрофлот» не будет в дальнейшем эксплуатировать самолеты Superjet и Ту-214, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление генерального директора авиаперевозчика Сергея Александровского.
По его словам, делается акцент на лайнерах, оптимальных с точки зрения своей размерности и эксплуатационных характеристик. Основным самолетом для компании станет МС-21. «Аэрофлот» и «Россия» до 2033 года получат около 200 бортов.
Что касается авиакомпании «Победа», то она останется с Boeing 737-800. Александровский отметил, что использование МС-21 повысит эффективность в планировании ресурсов, обучении экипажей.
Россия не может производить собственные самолеты в серийных масштабах, потому что у нас пока не хватает мощностей и технологий, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Аэрофлот» откажется от Superjet ради МС-21
- СМИ: Трамп опасается превращения Ирана во вторую Ливию
- Кремль сообщил о возможной реакции России на убийство лидера Ирана
- Степашин не ожидает снижения цен на жилье
- В Госдуме заявили, что Instagram может вернуться в Россию, если покается
- Стало известно о грядущих индексациях пенсий
- В Кремле заявили, что Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине
- СМИ: Украину ждет катастрофа из-за прекращения поддержки со стороны США
- Собчак: Ефремов устроился на работу в театр Михалкова
- СМИ: Иран прекратит удары по Израилю, когда он будет наказан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru