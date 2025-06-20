«Аэрофлот» откажется от Superjet ради МС-21

По его словам, делается акцент на лайнерах, оптимальных с точки зрения своей размерности и эксплуатационных характеристик. Основным самолетом для компании станет МС-21. «Аэрофлот» и «Россия» до 2033 года получат около 200 бортов.

Что касается авиакомпании «Победа», то она останется с Boeing 737-800. Александровский отметил, что использование МС-21 повысит эффективность в планировании ресурсов, обучении экипажей.

Россия не может производить собственные самолеты в серийных масштабах, потому что у нас пока не хватает мощностей и технологий, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

