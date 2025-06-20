«Аэрофлот» откажется от Superjet ради МС-21

«Аэрофлот» не будет в дальнейшем эксплуатировать самолеты Superjet и Ту-214, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление генерального директора авиаперевозчика Сергея Александровского.

МС-21 с импортозамещенными системами совершил первый полет

По его словам, делается акцент на лайнерах, оптимальных с точки зрения своей размерности и эксплуатационных характеристик. Основным самолетом для компании станет МС-21. «Аэрофлот» и «Россия» до 2033 года получат около 200 бортов.

Что касается авиакомпании «Победа», то она останется с Boeing 737-800. Александровский отметил, что использование МС-21 повысит эффективность в планировании ресурсов, обучении экипажей.

Россия не может производить собственные самолеты в серийных масштабах, потому что у нас пока не хватает мощностей и технологий, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

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ФОТО: Ростех
ТЕГИ:АэрофлотАвиацияСамолетыМс-21

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