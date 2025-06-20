Стало известно о грядущих индексациях пенсий
20 июня 202504:30
Перерасчет страховых пенсий работающих россиян произойдет с 1 августа, сообщает «Прайм» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.
По ее словам, будут учтены индивидуальные пенсионные коэффициенты, накопленные за 2024 год.
С 1 октября увеличатся пенсии у военных пенсионеров. Индексация на 4,5% пройдет в беззаявительном порядке.
Ранее стало известно, что в РФ для максимальной пенсии нужна зарплата более 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru