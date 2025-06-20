Стало известно о грядущих индексациях пенсий

Перерасчет страховых пенсий работающих россиян произойдет с 1 августа, сообщает «Прайм» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

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По ее словам, будут учтены индивидуальные пенсионные коэффициенты, накопленные за 2024 год.

С 1 октября увеличатся пенсии у военных пенсионеров. Индексация на 4,5% пройдет в беззаявительном порядке.

Ранее стало известно, что в РФ для максимальной пенсии нужна зарплата более 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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