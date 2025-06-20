СМИ: Украину ждет катастрофа из-за прекращения поддержки со стороны США

По данным газеты, которая ссылается на статистику Кильского института мировой экономики, американцы совершили разворот. С января текущего года США не объявляли ни об одном новом пакете помощи.

Даже несмотря на то, что Европа удвоила финансовую помощь Украине, она коллективно никак не сможет компенсировать объемы помощи со стороны Вашингтона. Также есть оружие, которое Евросоюз не в состоянии поставить. Речь идет о системах Patriot и ракетах ATACMS.

Ранее стало известно, что США перенаправили на свои нужды обещанные Киеву компоненты для ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

