Москва толерантна к высказываниям американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине, сообщил телеканалу Sky News пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, РФ ожидает взаимности в ответ. Официальный представитель Кремля указал, что у президента США свой уникальный язык и манера говорить.

Так Песков ответил на вопрос о реакции Москвы на слова Трампа, который ранее заявил, что посоветовал президенту Путину сначала урегулировать конфликт вокруг Украины, а потом участвовать в попытках урегулировать эскалацию на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Глава государства сохраняет равноудаленные отношения с обеими сторонами конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

