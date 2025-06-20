В Кремле заявили, что Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине
Москва толерантна к высказываниям американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине, сообщил телеканалу Sky News пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, РФ ожидает взаимности в ответ. Официальный представитель Кремля указал, что у президента США свой уникальный язык и манера говорить.
Так Песков ответил на вопрос о реакции Москвы на слова Трампа, который ранее заявил, что посоветовал президенту Путину сначала урегулировать конфликт вокруг Украины, а потом участвовать в попытках урегулировать эскалацию на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Глава государства сохраняет равноудаленные отношения с обеими сторонами конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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