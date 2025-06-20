Кремль сообщил о возможной реакции России на убийство лидера Ирана

Реакция Москвы на возможное убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи будет очень негативной, сообщил телеканалу Sky News официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Трамп заявил, что США знают местонахождение Хаменеи, но не планируют его убивать

По его словам, такой шаг будет решительно осужден.

Ранее пресс-секретарь заявил, что президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, если такая роль будет востребована сторонами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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