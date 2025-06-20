СМИ: Трамп опасается превращения Ирана во вторую Ливию

Глава государства опасается ее превращения во вторую Ливию. Речь идёт о хаосе, разразившемся после того, что США сделали с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Кроме того, интервенция в Ливию усложнила переговоры и заключение сделок с таким странами, как Северная Корея и Иран.

Трамп склоняется к нанесению ограниченных ударов по иранским ядерным объектам в Натанзе и Фордо.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает, что возможное нанесение ударов США по территории Ирана приведет к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

