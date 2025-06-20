В Госдуме заявили, что Instagram может вернуться в Россию, если покается
Instagram (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) имеет возможность вернуться в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.
По его словам, это произойдет, если платформа начнет соблюдать законодательство и покается перед россиянами. Кроме того, Instagram должен открыть в РФ филиал.
Депутат объяснил это тем, что владельцы Instagram призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети.
Запрещенные социальные сети, включая Instagram, могут быть разблокированы в России за 30 дней при выполнении всех условий со стороны компаний, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru