В Госдуме заявили, что Instagram может вернуться в Россию, если покается

Instagram (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) имеет возможность вернуться в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.

По его словам, это произойдет, если платформа начнет соблюдать законодательство и покается перед россиянами. Кроме того, Instagram должен открыть в РФ филиал.

Депутат объяснил это тем, что владельцы Instagram призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети.

Запрещенные социальные сети, включая Instagram, могут быть разблокированы в России за 30 дней при выполнении всех условий со стороны компаний, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

