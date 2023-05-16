«Лицо церкви»: Кураев считает, что место иконе «Троица» в музее

Собеседник НСН отметил, что в храме иконе вряд ли создадут необходимые условия для хранения.

«Когда эта икона появится в Троицком соборе, то она будет ломать атмосферу храма. Ее помесят в футляр, поэтому она будет выламываться из линии иконостаса. По этой причине она не будет смотреться органично, как ее копия или как когда-то она смотрелась сама. Доступ к ней будут иметь меньшее количество людей. В храме постоянно идет служба, поэтому рассказ об иконе невозможен. Любая экскурсия, объясняющая ее смысл, историю, будет нарушать богослужение. Поэтому рассказывать о ней будут, видимо, на улице. Я даже не касаюсь безопасности и сохранения этой иконы. Невозможно в действующем храме создать условия, которые нужны этой весьма древней и почтенной иконе. Говорят, вот 500 лет висела в храме и ничего? Нет, ни ничего, она за 500 лет тоже изрядно обветшала», - резюмировал Кураев.

Ранее Кураев заявил, что у людей могут быть сомнения, вопросы и несогласие с официальной позицией церкви, не стоит пытаться привести всех к единому мнению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

