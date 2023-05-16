«Лицо церкви»: Кураев считает, что место иконе «Троица» в музее

Икона «Троица» является рекламным лицом русской церкви и место ей в Третьяковской галереи, сказал НСН Андрей Кураев.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе НСН заявил, что икона «Троица» должна находиться в музее, потому что в Троицком соборе ей не создадут нужные условия хранения.

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Русская православная церковь объявила о решении президента России передать ей знаменитую икону Андрея Рублева — «Троица», написанную в XV веке. Икону выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня. В дальнейшем шедевр будет отреставрирован, а потом передан в Троице-Сергиеву лавру. Кураев назвал икону рекламным лицом церкви, а потому место ей в Третьяковской галереи.

«Икона получила известность в советские времена, когда была политическая необходимость предъявить древность русской культуры миру в послевоенные годы. Тогда «Троица» вошла во все учебники. Какого-то особого почитания этой иконы в дореволюционные времена не было. Поскольку она вошла во все учебники, то ее место в Третьяковской галереи. Икона «Троица» – форпост русского православия, рекламное лицо русской церкви и лучше пусть миллионы людей увидят эту икону в Третьякове, чем сотни тысяч в Троице-Сергиевой лавре», - сказал Кураев.

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Собеседник НСН отметил, что в храме иконе вряд ли создадут необходимые условия для хранения.

«Когда эта икона появится в Троицком соборе, то она будет ломать атмосферу храма. Ее помесят в футляр, поэтому она будет выламываться из линии иконостаса. По этой причине она не будет смотреться органично, как ее копия или как когда-то она смотрелась сама. Доступ к ней будут иметь меньшее количество людей. В храме постоянно идет служба, поэтому рассказ об иконе невозможен. Любая экскурсия, объясняющая ее смысл, историю, будет нарушать богослужение. Поэтому рассказывать о ней будут, видимо, на улице. Я даже не касаюсь безопасности и сохранения этой иконы. Невозможно в действующем храме создать условия, которые нужны этой весьма древней и почтенной иконе. Говорят, вот 500 лет висела в храме и ничего? Нет, ни ничего, она за 500 лет тоже изрядно обветшала», - резюмировал Кураев.

Ранее Кураев заявил, что у людей могут быть сомнения, вопросы и несогласие с официальной позицией церкви, не стоит пытаться привести всех к единому мнению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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