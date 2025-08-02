В течение суток на Солнце было зафиксировано 15 вспышек

В течение суток на Солнце было зафиксировано 15 вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

На Солнце произошел мощный выброс в сторону Солнечной системы

Отмечается, что на данный момент вспышечная активность «показывает признаки стабилизации». Кроме того, предполагается, что рост солнечных пятен прекратился.

Ранее на Солнце произошла вспышка высшего уровня X, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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