В течение суток на Солнце было зафиксировано 15 вспышек
2 августа 202517:00
В течение суток на Солнце было зафиксировано 15 вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Отмечается, что на данный момент вспышечная активность «показывает признаки стабилизации». Кроме того, предполагается, что рост солнечных пятен прекратился.
Ранее на Солнце произошла вспышка высшего уровня X, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru