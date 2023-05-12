«Их заменят машины!»: Спрос на молодых айтишников рухнул до нуля
Вчерашние студенты ищут работу в IT-сфере полгода-год, а потом им приходится ужиматься, чтобы дорасти до хороших зарплат, сказал в эфире НСН Александр Крюков.
Российские IT-компании сильно нуждаются в опытных специалистах, а «порог входа» для молодых айтишников становится все выше, заявил в интервью НСН операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков.
Информационные технологии стали в этом году самой популярной специальностью среди абитуриентов вузов. По данным сервиса Superjob, эту профессию выбирают около трети (28%) будущих студентов, а популярность экономических и юридических факультетов уходит.
«Сейчас работодатели не готовы нанимать молодых специалистов, как это было два-три года назад. Желание нанимать таких сотрудников все меньше и меньше, оно практически сошло на ноль. Раньше компании готовы были вкладываться в новых сотрудников и уже на старте давали хорошие зарплаты, однако сейчас из-за отсутствия спроса многие молодые специалисты готовы даже бесплатно отработать какое-то время, чтобы показать себя. Сейчас есть перенасыщение рынка молодыми специалистами, но есть очень большой дефицит специалистов с опытом работы от двух лет и больше», - сказал Крюков.
По его словам, эта ситуация связана с экономией денег и развитием искусственного интеллекта.
«Это связано с тем, что, во-первых, сейчас очень вырос спрос на опытных специалистов. Экономическая ситуация заставляет компании перераспределять бюджеты и у них нет особо денег на то, чтобы вкладываться в новых сотрудников. Проще нанять опытных сотрудников, которые придут и сразу начнут выдавать экономический результат. Второй момент в том, что сейчас каждый день выходят новые сервисы на базе искусственного интеллекта и на Западе, и у Сбербанка и "Яндекса". Мы приходим к тому, что ИИ готов взять на себя самые простые и базовые задачи. Пройдет полгода или год, и начинающего сотрудника полностью можно будет заменить машиной», - объяснил операционный директор RecruitIT.
Крюков отметил, что в России хорошее образование в сфере IT, однако вчерашним студентам сегодня крайне сложно найти работу.
«Образование у нас сейчас на уровне, при этом молодые люди, которые выбирают, куда пойти, находятся на распутье. С одной стороны, они видят, что рынок IT развивается, там есть спрос на сильных специалистов и хорошо платят. С другой стороны, после прохождения этих курсов работу найти очень тяжело. За последний год на порядок выросло число обращений к нам студентов, которые только что получили образование в IT, но полгода-год не могут найти работу. Спрос будет всегда, но на опытных специалистов, а молодым придется ужиматься, идти на компромиссы и жертвовать заработком, чтобы дойти до уровня, который хорошо оплачивается. Если раньше считалось, что IT-сфера с более низким "порогом входа" и там без особых усилий можно получать хорошие зарплаты, сейчас уже нет», - заключил собеседник НСН.
Ранее Александр Крюков говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что увеличение НДФЛ для налоговых резидентов России, работающих из-за рубежа, не поможет вернуть в страну айтишников.
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