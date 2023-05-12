Названы самые популярные специальности среди абитуриентов в 2023 году

Эксперты опросили родителей, чьи дети будут поступать в высшие учебные заведения. Профессию, связанную с информационными технологиями, хотят выбрать дети 28% респондентов. На втором месте по популярности — врач (13%), на третьем — инженер (9%).

Кроме того, дети 6% опрошенных планируют получить специальность экономиста, 4 процентов — хотят учиться на дизайнера, архитектора и тренера.

IT-специальности популярны и среди поступающих в средние учебные заведения. Это направление намерены выбрать дети 25% родителей. Также в топ-3 вошли профессии медсестры, медбрата или фельдшера (11%) и юриста (8%). По 7 процентов родителей рассказали, что их дети планируют стать учителями, строителями, автомеханиками или квалифицированными рабочими.

Между тем исследователи Skysmart выяснили, что 43% российских родителей не связывают успешное будущее их детей с наличием высшего образования, пишет РИА ФАН.

