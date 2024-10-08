«Игра в кошки-мышки»: Перенос видео с YouTube пока доступен для российских платформ
Запрет на копирование видео с YouTube отражается не только на видеохостингах, но и на сервисах, которые помогают скачивать контент, сказал НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Российским разработчикам сегодня удается обходить запреты Google на копирование контента, однако сложно предсказать, как долго это будет возможно, сообщил в беседе с НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
YouTube не дает перезаливать ролики на российские видеоплатформы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, российские видеосервисы «вынуждены» использовать VPN-сервисы для перекачивания контента. YouTube блокирует подозрительную активность одним из двух способов: присваивает IP-адресу «плохую репутацию» и требует войти в аккаунт Google, либо запрещает доступ к видео, если замечает автоматизированный сбор информации. Зыков отметил, что о подобной проблеме известно давно.
«В соответствии с пользовательским соглашением YouTube запрещает любую деятельность, связанную с копированием видео с их площадки. Сегодня есть механизмы, которые позволяют эти ограничения обходить, но начинается игра в кошки-мышки. Нашли один обход – YouTube его закрыл, и так далее. Надо понимать, что от этой блокировки пострадали не только российские видеохостинги, но и площадки, которые помогали скачать видео. В отличие от российских видеохостингов, у них меньше инженерных возможностей. Сегодня через них можно скачать видео только в небольшом разрешении. Пока контент можно смотреть, скорее всего, эту лавочку полностью не прикроют», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, несмотря на механизмы противодействия российским площадкам пока удается обходить запрет.
«Благодаря российским разработчикам сегодня можно скачать с YouTube видео и автоматически залить его на российские видеохостинги. Говорить о том, смогут ли справляться дальше – сложно, все зависит от того, что закрутит YouTube. Также у "Дзен" появилась возможность переезда. Российские площадки благополучно обходят ограничения, которые на них накладывает Google, однако компания активно борется с подобными проблемами», - подытожил Зыков.
Ранее сообщалось, что Telegram намерен представить в мессенджере аналог YouTube, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября. При этом призовой фонд составит 50 тысяч долларов. Как пояснил «Радиоточке НСН» председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко, мессенджер намерен разработать новое приложение для просмотра видео, а не полноценный видеохостинг.
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