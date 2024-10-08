«Игра в кошки-мышки»: Перенос видео с YouTube пока доступен для российских платформ

YouTube не дает перезаливать ролики на российские видеоплатформы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, российские видеосервисы «вынуждены» использовать VPN-сервисы для перекачивания контента. YouTube блокирует подозрительную активность одним из двух способов: присваивает IP-адресу «плохую репутацию» и требует войти в аккаунт Google, либо запрещает доступ к видео, если замечает автоматизированный сбор информации. Зыков отметил, что о подобной проблеме известно давно.

«В соответствии с пользовательским соглашением YouTube запрещает любую деятельность, связанную с копированием видео с их площадки. Сегодня есть механизмы, которые позволяют эти ограничения обходить, но начинается игра в кошки-мышки. Нашли один обход – YouTube его закрыл, и так далее. Надо понимать, что от этой блокировки пострадали не только российские видеохостинги, но и площадки, которые помогали скачать видео. В отличие от российских видеохостингов, у них меньше инженерных возможностей. Сегодня через них можно скачать видео только в небольшом разрешении. Пока контент можно смотреть, скорее всего, эту лавочку полностью не прикроют», - заявил он.