Пользователи YouTube пожаловались на ошибочное удаление каналов якобы за спам
Ряд пользователей YouTube столкнулись с удалением каналов и потерей доступа к платным подпискам. В Google назвали это ошибкой со стороны компании и пообещали, что справят ситуацию.
Сотрудник компании рассказал, что Google получает много сообщений за ошибочно удаленные каналы за «спам и обманные практики». Он пояснил, что сейчас компания активно работает над восстановлением каналов. Помимо этого, пользователей предупредили, что после восстановления канала могут исчезнуть некоторые материалы, такие как плейлисты, например, однако это связано с задержкой обработки и также будет исправлено.
Отмечается, что у пользователей мог пропасть доступ к платным подпискам YouTube TV, YouTube Premium и YouTube Music
Ранее из-за технических работ часть клиентов временно не могли войти в приложение и «Альфа-Онлайн», напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова: Распространения лихорадки Марбург в РФ гарантированно не произойдет
- Пользователи YouTube пожаловались на ошибочное удаление каналов якобы за спам
- Бортников: В «легион обороны Украины» вошли 18 тысяч человек из 85 стран
- Гусев: При атаке БПЛА на нефтебазу под Воронежем никто не пострадал
- Российские музыкальные сервисы будут маркировать исполнителей-иноагентов
- В Чувашии 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
- Депутат Гурулев призвал ввести налог на бездетность
- Бортников заявил, что США хотят оторвать Россию от СНГ
- Россияне смогут поддержать проект «Заступник» через Robokassa
- Делегация «Талибана» прибыла в Москву на консультации по Афганистану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru