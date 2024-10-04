Пользователи YouTube пожаловались на ошибочное удаление каналов якобы за спам

Ряд пользователей YouTube столкнулись с удалением каналов и потерей доступа к платным подпискам. В Google назвали это ошибкой со стороны компании и пообещали, что справят ситуацию.

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Сотрудник компании рассказал, что Google получает много сообщений за ошибочно удаленные каналы за «спам и обманные практики». Он пояснил, что сейчас компания активно работает над восстановлением каналов. Помимо этого, пользователей предупредили, что после восстановления канала могут исчезнуть некоторые материалы, такие как плейлисты, например, однако это связано с задержкой обработки и также будет исправлено.

Отмечается, что у пользователей мог пропасть доступ к платным подпискам YouTube TV, YouTube Premium и YouTube Music

Ранее из-за технических работ часть клиентов временно не могли войти в приложение и «Альфа-Онлайн», напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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