«Нарушит работу Android»: Почему власти не замедляют YouTube на телефонах

«Государство пока официально не заявляет о том, что делает замедление. Поэтому Роскомнадзор отправит компании в Google, скажут, что это именно там проблема. Если государство и дальше будет делать вид, что это не они блокируют, ничего не получится. Уже даже поступали угрозы операторам связи, которые борются с блокировками», - отметил Зыков.

При этом он объяснил, почему государство сегодня не трогает мобильный интернет в части блокировок.

«Государство не трогает мобильный интернет в части блокировок. Я предполагаю, чтобы не тронуть операционную систему Android. Сейчас разная система подходов к тому, как осуществлять блокировку. Если блокировать на мобильных устройствах, нужно будет задевать и мобильные приложения. Если его задевать, будет затронут и Google Play. А это означает, что у пользователя начнутся проблемы еще и с приложениями. А пользователи уже и так жалуются на то, что не могут скачать приложение, это станет массовым явлением. Это нарушит работу смартфонов на базе Android. Со временем проблемы могут начаться и у операционной системы Android в целом», - рассказал собеседник НСН.

Россияне все еще не могут полноценно перейти на российские видеоплатформы из-за отсутствия там накопленного годами западного контента, который есть на YouTube, а блогеры – из-за отсутствия качественной монетизации. Об этом «Радиоточке НСН» заявил эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

