«Нарушит работу Android»: Почему власти не замедляют YouTube на телефонах
Владимир Зыков заявил НСН, что частичная блокировка на мобильных устройствах затронет работу всех приложений, а также саму операционную систему Android.
Власти не будут замедлять YouTube на мобильных телефонах, так как опасаются, что это нарушит работу смартфонов на базе Android, заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН.
Замедление YouTube дискриминирует операторов проводного интернета по сравнению с мобильными компаниями, считают в «Ростелесети». Ассоциация, которая объединяет более 200 региональных операторов связи, пожаловалась в ФАС, передает РБК. Зыков уверен, что операторы ничего не добьются своим обращением.
«Государство пока официально не заявляет о том, что делает замедление. Поэтому Роскомнадзор отправит компании в Google, скажут, что это именно там проблема. Если государство и дальше будет делать вид, что это не они блокируют, ничего не получится. Уже даже поступали угрозы операторам связи, которые борются с блокировками», - отметил Зыков.
При этом он объяснил, почему государство сегодня не трогает мобильный интернет в части блокировок.
«Государство не трогает мобильный интернет в части блокировок. Я предполагаю, чтобы не тронуть операционную систему Android. Сейчас разная система подходов к тому, как осуществлять блокировку. Если блокировать на мобильных устройствах, нужно будет задевать и мобильные приложения. Если его задевать, будет затронут и Google Play. А это означает, что у пользователя начнутся проблемы еще и с приложениями. А пользователи уже и так жалуются на то, что не могут скачать приложение, это станет массовым явлением. Это нарушит работу смартфонов на базе Android. Со временем проблемы могут начаться и у операционной системы Android в целом», - рассказал собеседник НСН.
Россияне все еще не могут полноценно перейти на российские видеоплатформы из-за отсутствия там накопленного годами западного контента, который есть на YouTube, а блогеры – из-за отсутствия качественной монетизации. Об этом «Радиоточке НСН» заявил эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
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