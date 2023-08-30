«Игра министра!»: Идею Кравцова о баллах к ЕГЭ для медалистов сочли несерьезной

Количество «подарочных баллов» сравнимо с погрешностью и не будет мотивировать школьников биться за медали, сказал в эфире НСН Дмитрий Казаков.

Поощрение школьников-медалистов дополнительными двумя-тремя баллами к ЕГЭ не станет серьезным подспорьем при сдаче Единого госэкзамена, заявил в интервью НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил о договоренностях с Минобрнауки, согласно которым за золотую медаль могут дать дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную - до трех баллов.

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«С одной стороны, это хорошо: человек старался, а его вознаградили. Если медаль дали, а ничего за это нет, ее смысл вроде бы теряется. С другой стороны, три балла это очень мало, как небольшая погрешность, серьезным подспорьем они являться не будут. Хорошее количество баллов, это когда больше 80 набирают. Это вообще ни о чем, это какая-то игра министра: хочется ему с этими медалями возиться, вот он сказал что-то красивое. Это несерьезная штука, к ней серьезно относиться не стоит», - сказал Казаков.

По его мнению, нововведение не стимулирует школьников «биться за медали».

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«Вряд ли это кого-то мотивирует. Зачем биться за медаль? Лучше по-нормальному готовиться по трем-четырем предметам к ЕГЭ, чем учиться по всем предметам и получить дополнительно три балла. Это чисто с практической точки зрения», - заключил собеседник НСН.

Глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ЕГЭ является «зубрежкой и натаскиванием на тесты».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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