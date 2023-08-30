Абитуриентам начислят за серебряную медаль до трех дополнительных баллов к ЕГЭ

«Мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трех баллов», — сообщил министр.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о вручении выпускникам школ медалей «За особые успехи в учении» II степени (серебряных), отличившиеся ученики смогут получать награды с 2023-2024 учебного года. В аттестате должно быть не более двух отметок «хорошо», все остальные отметки — «отлично», пишет RT.

