Абитуриентам начислят за серебряную медаль до трех дополнительных баллов к ЕГЭ
Абитуриентам с серебряной медалью будут начислять до трех дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), выпускникам с золотой медалью — до пяти баллов. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире «Соловьев Live».
«Мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трех баллов», — сообщил министр.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о вручении выпускникам школ медалей «За особые успехи в учении» II степени (серебряных), отличившиеся ученики смогут получать награды с 2023-2024 учебного года. В аттестате должно быть не более двух отметок «хорошо», все остальные отметки — «отлично», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru