«Без права на ошибку»: Депутат Нилов заявил, что «вредный» ЕГЭ «валит» медалистов
Глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов объяснил НСН, что только классический экзамен может раскрыть глубину знаний выпускника.
Тесты ЕГЭ не могут продемонстрировать глубину знаний выпускника, а также не дают права на ошибку, заявил глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН. До этого он сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы.
«Многие дети сегодня жалуются, что очень сложные тесты пришли по математике и обществознанию, например. Среди людей бытует мнение, что специально срубают медалистов и отличников. Это приводит к нервозности, с 9 класса все на нервах, все заточены под сдачу ЕГЭ, растет спрос на препараты успокоительные. Достаточно прийти в любой вуз, на любой факультет и сказать, что ЕГЭ надо отменять как вредный инструмент проверки, чтобы услышать овации студентов. Плюсы в ЕГЭ тоже есть, но минусов больше. Добровольность исключать нельзя. Если кто-то хочет сдавать ЕГЭ, пусть сдает», - отметил депутат.
Нилов считает, что классический экзамен никак не связан с зубрежкой, так как ход мысли ученика всегда можно проследить.
«ЕГЭ – это зубрежка и натаскивание на тесты. Когда вы сдаете обычный экзамен, там зубрежка не поможет. Если вы решаете задачи по математике, по алгебре, геометрии, какая там зубрежка? Я в своем время сделал глупую ошибку в расчетах на нервах, хоть и правильно мыслил, но в ходе проверки преподаватель смог понять, что я правильно изложил ход мыслей. В случае ЕГЭ я бы экзамен не сдал и не получил бы медаль. Что касается физики, какая здесь зубрежка? Я до сих пор формулы помню, которые использовались в расчетах. Но формулы эти нужно уметь применять, а не просто зазубрить. Классическая оценка знаний позволяла выпускнику продемонстрировать глубину своих знаний, даже если где-то была ошибка», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Радиоточкой НСН» предложил перевести ЕГЭ в добровольный режим. Он считает, что сдавать ЕГЭ можно только для поступления в престижные вузы.
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