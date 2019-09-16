Если нельзя. но хочется, то можно. Минтруд планирует эксперимент по четырехдневке

Минтруд в ближайшее время проведет совещание, на котором будет решаться судьба четырехдневной рабочей недели на ряде предприятий. В эксперименте будут участвовать компании, которые входят в национальный проект по повышению производимости. В список входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России.

Экономист Никита Кричевский, оценивая в эфире НСН, идею четырехдневной рабочей недели заявил, что изначально Минтруд был против такой инициативы.

«Прошлым летом премьер Медведев сообщил о том, что четырехдневная рабочая неделя – это то, к чему мы все должны стремиться. И тут же дал поручение Минтруда разработать необходимые для этого положения. Господин Топилин, не сказать, чтобы отправил премьера Медведева в известном направлении, но закрыл этот вопрос, потому, что 50 лет – это явно не тот срок, который господин Топилин и даже премьер Медведев проживут на своих постах», - подчеркнул он, общаясь с НСН.

Дискуссию о четырехдневке поднял премьер-министр Дмитрий Медведев в июне, выступая на Международной конференции труда в Женеве. Затем он дал поручение Минтруду до 30 сентября проработать этот вопрос и представить предложения

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала об условии, при котором работодатели могут пойти на такой шаг.

«Если задача четырехдневной рабочей недели сохранить экономически активное население в поле занятости, то, каким образом работодатель будет сохранять заработную плату? Я вижу только такой вариант сейчас - показывать, что у него 20 человек работает в подобном режиме и иметь какой-то процент снижения налогообложения по фонду оплаты труда. Нужно же чем-то заинтересовать работодателя? При сокращении объемов работ ему не выгодно сохранять ту же зарплату», - отметила Самраилова.

Поясняя «Известиям» предстоящий эксперимент замминистра экономического развития Петр Засельский отметил, что на предприятиях 30–40% времени работники ничего не делают.

«Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал он.