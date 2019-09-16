Если нельзя. но хочется, то можно. Минтруд планирует эксперимент по четырехдневке
Экономисты и социологи в эфире НСН пояснили, почему переход на четырехдневку не нужен стране на данном этапе развития страны.
Минтруд в ближайшее время проведет совещание, на котором будет решаться судьба четырехдневной рабочей недели на ряде предприятий. В эксперименте будут участвовать компании, которые входят в национальный проект по повышению производимости. В список входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России.
Экономист Никита Кричевский, оценивая в эфире НСН, идею четырехдневной рабочей недели заявил, что изначально Минтруд был против такой инициативы.
«Прошлым летом премьер Медведев сообщил о том, что четырехдневная рабочая неделя – это то, к чему мы все должны стремиться. И тут же дал поручение Минтруда разработать необходимые для этого положения. Господин Топилин, не сказать, чтобы отправил премьера Медведева в известном направлении, но закрыл этот вопрос, потому, что 50 лет – это явно не тот срок, который господин Топилин и даже премьер Медведев проживут на своих постах», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Дискуссию о четырехдневке поднял премьер-министр Дмитрий Медведев в июне, выступая на Международной конференции труда в Женеве. Затем он дал поручение Минтруду до 30 сентября проработать этот вопрос и представить предложения
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала об условии, при котором работодатели могут пойти на такой шаг.
«Если задача четырехдневной рабочей недели сохранить экономически активное население в поле занятости, то, каким образом работодатель будет сохранять заработную плату? Я вижу только такой вариант сейчас - показывать, что у него 20 человек работает в подобном режиме и иметь какой-то процент снижения налогообложения по фонду оплаты труда. Нужно же чем-то заинтересовать работодателя? При сокращении объемов работ ему не выгодно сохранять ту же зарплату», - отметила Самраилова.
Поясняя «Известиям» предстоящий эксперимент замминистра экономического развития Петр Засельский отметил, что на предприятиях 30–40% времени работники ничего не делают.
«Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал он.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила в эфире НСН, что все разговоры о сокращении рабочего дня и рабочей недели не имеют под собой почвы.
«Если говорить о том, что когда-то в каком-то светлом будущем будет возможность сократить рабочий день или неделю – да, это, безусловно, будет. Но для этого нужен рост производительности труда – это экономический закон. Мы почему-то считаем, что физические законы объективны и нарушать их нельзя. Экономические законы ровно точно так же объективны. Мы можем их нарушить, но обязательно "шмякнемся". Все эти разговоры иначе как инсинуацией я назвать не могу – они не к месту, не ко времени, не имеют под собой никакой экономической основы», - считает Варшавская.
Конкретных параметров перехода пока нет. В Минтруде объяснили, что делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.
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