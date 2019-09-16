Четырёхдневка всё ближе. Готовится эксперимент по сокращению рабочей недели

Министерство труда и социальной защиты проведёт на этой неделе специальное совещание, посвящённое эксперименту по введению четырехдневной рабочей недели. Она может быть опробована в тестовом режиме на предприятиях, которые входят в национальный проект по повышению производительности, сообщают «Известия».

Речь идёт, в частности, о компаниях из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства, рассказал изданию заместитель министра экономического развития Пётр Засельский. По его словам, на ряд предприятий работники 30–40% трудового времени ничего не делают.

Окончательные решения о возможности сокращения рабочей недели будут делаться только после отработки такого варианта на большом количестве компаний, подчеркнул Засельский. Как уточняет Ura.ru, в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» входят 266 предприятий из 30 регионов России.

Ранее о перспективах введения рабочей четырёхдневки высказался глава правительства Дмитрий Медведев. По его словам, это возможно для некоторых отраслей уже сегодня, для других – в отдалённой перспективе.

