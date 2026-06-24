Высшее образование в России в среднем подорожало на 25-30%, а в некоторых университетах цены на обучение достигли миллиона рублей за год, утверждает РБК. По их данным, подобных показателей достигают не только технические, но и гуманитарные специальности. Пилипенко отметила, что Министерство науки и высшего образования контролирует рост цен, однако в среднем по стране показатель не превышает инфляцию, а перегибы имеются в определенных вузах.

«Если цены существенно превышают нормативные, то у вузов запрашивают объяснения, почему. Допустим, это привлечение нобелевского лауреата для чтения лекций, он приезжает, необходима оплата ему командировочных расходов и прочего. Или приобретение какой-то установки, которая необходима, чтобы качественно подготовиться к тому или иному направлению, по-новому подготовить. Так что регулятор обязан контролировать. Но берется "средняя температура" по стране. В среднем по стране цена на обучение не выросла больше установленного уровня инфляции 5-6% для тех, кто поступает на первый курс. Но есть вузы, которые существенно подняли цены. Объяснение одно — разрабатывается новая образовательная программа, на которую идет набор, требуется новое оборудование, высококвалифицированная подготовка практико-преподавательского состава, что удорожает стоимость обучения. Особенно по новым востребованным направлениям, специальностям. В программу включается расходы, связанные с практикой. Вузы посчитали каким-то образом эти расходы, и такие цены выставили», — пояснила собеседница НСН.

Она отметила, что вузы, где фиксируется наибольший перекос, пользуются высоким спросом, у них большой конкурс. При этом зарплатная статья — одна из самых крупных среди расходов учреждений. Она напомнила об указе президента, согласно которому оплата труда преподавателей вузов и научных сотрудников должна достигать 200% средней зарплаты по региону.