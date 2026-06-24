Ухищрения вузов: Почему высшее образование в России подорожало на 30%
Перегибы есть, но в среднем по стране рост цен на высшее образование находится в пределах инфляции, заявила НСН Ольга Пилипенко.
Вузы сталкиваются с ростом затрат на все, начиная от зарплат и заканчивая электроэнергией, однако в среднем по стране рост цен не выходит за пределы инфляции, резким удорожанием образовательных услуг отличаются только отдельные вузы с высоким конкурсом, объяснила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Высшее образование в России в среднем подорожало на 25-30%, а в некоторых университетах цены на обучение достигли миллиона рублей за год, утверждает РБК. По их данным, подобных показателей достигают не только технические, но и гуманитарные специальности. Пилипенко отметила, что Министерство науки и высшего образования контролирует рост цен, однако в среднем по стране показатель не превышает инфляцию, а перегибы имеются в определенных вузах.
«Если цены существенно превышают нормативные, то у вузов запрашивают объяснения, почему. Допустим, это привлечение нобелевского лауреата для чтения лекций, он приезжает, необходима оплата ему командировочных расходов и прочего. Или приобретение какой-то установки, которая необходима, чтобы качественно подготовиться к тому или иному направлению, по-новому подготовить. Так что регулятор обязан контролировать. Но берется "средняя температура" по стране. В среднем по стране цена на обучение не выросла больше установленного уровня инфляции 5-6% для тех, кто поступает на первый курс. Но есть вузы, которые существенно подняли цены. Объяснение одно — разрабатывается новая образовательная программа, на которую идет набор, требуется новое оборудование, высококвалифицированная подготовка практико-преподавательского состава, что удорожает стоимость обучения. Особенно по новым востребованным направлениям, специальностям. В программу включается расходы, связанные с практикой. Вузы посчитали каким-то образом эти расходы, и такие цены выставили», — пояснила собеседница НСН.
Она отметила, что вузы, где фиксируется наибольший перекос, пользуются высоким спросом, у них большой конкурс. При этом зарплатная статья — одна из самых крупных среди расходов учреждений. Она напомнила об указе президента, согласно которому оплата труда преподавателей вузов и научных сотрудников должна достигать 200% средней зарплаты по региону.
«Зарплаты — это более 60-70% расходов. Это не только практико-преподавательский состав, но и зарплата вспомогательного персонала и персонала, который обеспечивает функционирование зданий и сооружений, деканаты. А дальше это и коммунальные расходы, которые значительно выросли в последнее время, и налоги, практика, телефонные связи, интернет, ремонты в зданиях, которые тоже закладываются в стоимость обучения. Стоимость растет в связи с тем, что растет стоимость на все. Хотя инфляция официально нам показывает не более 8%. Есть определенные перегибы, но если брать комплекс затрат, то расходы надо затягивать, и идут уже на разные ухищрения», — резюмировала депутат.
Ранее председатель правления Ассоциации учителей родного, в том числе русского языка Ольга Артеменко в беседе с НСН отмечала, что вузы существенно повышают плату на обучение из-за высокого спроса на высшее образование, а также из-за отсутствия внятной реакции родителей на резкие изменения расценок.
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