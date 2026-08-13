Илон Маск поинтересовался стоимостью Великобритании
Американский миллиардер Илон Маск поинтересовался, в какую сумму может обойтись покупка Великобритании, сообщают «Ведомости».
Так бизнесмен прокомментировал пост юмористического портала Babylon Bee о том, что Маск «купил все Соединенное Королевство, чтобы вернуть гражданам свободу слова». «Сколько это стоит?» – спросил миллиардер в ответ на публикацию.
Такую же фразу Маск написал в 2017 году, отвечая на предложение одного из пользователей Twitter (ныне – X) купить соцсеть, что он потом и сделал. Бизнесмен официально стал владельцем Twitter в октябре 2022 года. Позже соцсеть была переименована в Х.
Ранее Маск назвал премьера Британии «актером с пустой головой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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