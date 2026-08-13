По его словам, Запад использует Киев, чтобы нанести вред Москве, и тем самым разрушает бывшую советскую республику. «И опять же: зачем нам это нужно? Понятия не имею», — указал Карлсон. Он считает такую цель абсурдной и неправильной. Журналист отметил, что Украина — это не страна, которая сражается за свою свободу, а жалкое и разрушенное Западом государство.

Такая ситуация сложилась из-за того, что предыдущие лидеры США и их администрации подталкивали Киев к вступлению в НАТО, надеясь разместить ядерное оружие у границ России.

Журналист подчеркнул, что на Украине никто не поддерживает продолжение конфликта, о чем говорят и результаты социальных опросов. Останавливать боевые действия не хотят лишь «безумные западные лидеры».

Ранее Карлсон заявил, что американский президент Дональд Трамп считает конфликт на Украине катастрофой для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

