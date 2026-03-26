«Демотивирует!»: В Госдуме сравнили зарплату курьера и преподавателя вуза
Зарплаты неквалифицированных рабочих не должны быть выше, чем у людей, закончивших вуз, заявил НСН Олег Смолин.
В рыночной экономике курьеры могут получать больше, чем научные работники, но государство должно оперативно ликвидировать разрывы за счет доплат, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН.
Зарплаты курьеров в Москве превысили доходы специалистов с дипломом. Медианный заработок доставщиков достиг 137 тысяч рублей в месяц, что на 12% выше, чем у работников с дипломом, и на 27% выше, чем у квалифицированных специалистов без высшего образования. Об этом сообщает портал SuperJob. Смолин оценил последствия такого разрыва.
«Заработные платы в рыночном секторе растут гораздо быстрее, чем в бюджетном. Конечно, это демотивирует людей к получению образования. Мало того, мы периодически наблюдаем ситуацию, когда люди со средним профессиональным или высшим образованием уходят на неквалифицированную работу, чтобы больше зарабатывать, потому что нужно кормить семью. Здесь есть только один вариант, чтобы исправить ситуацию: государство должно отслеживать ситуацию и своевременно повышать оплату труда работников бюджетной сферы. Даже в Москве средняя зарплата преподавателя МГУ — 150 тысяч рублей, что сопоставимо со средней оплатой труда в городе. Однако, согласно указу президента №597 от 2012 года, она должна составлять две средние заработные платы по региону, то есть 300 тысяч. Если ситуация не будет меняться, кадровый кризис в образовании и культуре будет только нарастать», — отметил он.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко назвала НСН число выпускников вузов, которые идут работать курьерами.
