В рыночной экономике курьеры могут получать больше, чем научные работники, но государство должно оперативно ликвидировать разрывы за счет доплат, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН.

Зарплаты курьеров в Москве превысили доходы специалистов с дипломом. Медианный заработок доставщиков достиг 137 тысяч рублей в месяц, что на 12% выше, чем у работников с дипломом, и на 27% выше, чем у квалифицированных специалистов без высшего образования. Об этом сообщает портал SuperJob. Смолин оценил последствия такого разрыва.