«Идти, как на праздник!»: В Госдуме выступили за совершенствование ЕГЭ
Школьной программы должно быть достаточно для того, чтобы сдать ЕГЭ, родители не должны постоянно нанимать репетиторов, отметила в эфире НСН депутат Ольга Пилипенко.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нельзя отменять, однако можно и нужно усовершенствовать его процедуру, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в разговоре с НСН.
Москва стала лучшим регионом по результатам ЕГЭ в 2024 году, на втором месте – Московская область. В лидерах также Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Тульская область. В Москве 300 баллов из 300 набрали 14 выпускников, в Подмосковье – четверо. При этом ранее депутат Яна Лантратова отмечала, что ГД в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Пилипенко выступила против инициативы.
«Возможно, имеет место совершенствование процедуры. Но, к сожалению, что бы ни говорили об отмене ЕГЭ, ничего альтернативного не предложено. Мы прорабатываем разные варианты… Если будет предложен альтернативный вариант, который устраивает всех – выпускников, родителей, учителей – тогда можно говорить об отмене ЕГЭ. Но, на мой взгляд, отмены ЕГЭ быть не должно. ЕГЭ дает возможность любому выпускнику, независимо от его географического местоположения и социального статуса, выбрать любой вуз страны, если он обладает определенными знаниями. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники оставались в своих регионах, но конституционное право на хорошее качественное образование является гарантированной ценностью. ЕГЭ такое право предоставляет», - сказала Пилипенко.
По ее словам, нужно сделать так, чтобы школьной программы было достаточно для того, чтобы выпускник мог сдать ЕГЭ.
«Должны быть созданы такие условия, чтобы выпускник шел на государственный экзамен, как на праздник. Не создавать прецедентов, которые долгое время обсуждались, связанные с репетиторством... Школьной программы должно быть достаточно для того, чтобы сдать ЕГЭ. Тогда снимется та напряженность, которая происходит. Вопросы даже не к ЕГЭ, а к качеству образования», - добавила собеседница НСН.
ЕГЭ прошел в досрочный период с 22 марта по 22 апреля, в основной период с 23 мая по 1 июля. Также экзамен пройдет в дополнительный период с 4 по 23 сентября.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ранее выразил мнение, что школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ в пользу традиционной системы аттестации, так как это увеличит для них число экзаменов в несколько раз, передает «Радиоточка НСН».
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