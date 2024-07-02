«Дичайшая коррупция!»: Депутат Милонов выступил против отмены ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нужно не отменять, а усовершенствовать, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru.
«Если мы просто отменим ЕГЭ, в вузах может возникнуть дичайшая коррупция», - сказал депутат.
По его словам, в целом объективная оценка знаний должна оставаться. Милонов отметил, что необходимо решать, как улучшить ЕГЭ и сделать его менее стрессовым для детей. При этом, по мнению депутата, система, которая была до этого, полностью себя дискредитировала. Так, указал Милонов, выпускникам из регионов было сложно поступить куда-то после школы.
Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ в октябре, передает «Радиоточка НСН».
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