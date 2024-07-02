«Дичайшая коррупция!»: Депутат Милонов выступил против отмены ЕГЭ

Пять человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке

Над Крымом сбили три украинских БПЛА

Депутат Делягин считает, что россиянам не полегчало от того, что Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения

В Госдуме объяснили, какие книги не подпадут под закон о пропаганде наркотиков

В Совфеде заявили, что сторонники чайлдфри появились из-за отсутствия надежных отцов