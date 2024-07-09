Глава Рособрнадзора заявил, что школьники не согласятся на отмену ЕГЭ

По его словам, это в первую очередь связано с тем, что тогда количество экзаменов увеличится в несколько раз.

«Ранее надо было сдать как минимум шесть экзаменов в школе... И, как минимум, три экзамена - в университет или институт... молодые ребята... никогда не подпишутся под то, что было в прошлом», - заключил он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что ЕГЭ нужно не отменять, а усовершенствовать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

