«Идите в лес!»: Минприроды проиграло битву с гусеницами
Пока чиновники объясняли, почему им сложно бороться с непарным шелкопрядом, гусеницы съели лес, превратились в бабочек и начали «бомбардировку» национального парка яйцами.
Минприроды России и власти Рязанской области ничего не смогли сделать с нашествием непарного шелкопряда в Мещерском национальном парке, о котором рассказывала в июне «Национальная служба новостей» в рамках социального проекта «Кривая линия».
В ведомстве Александра Козлова перевели стрелки на Рослесхоз, при этом в прокуратуре указали НСН на приказ Минприроды. Рязанские власти развели руками, а гусеницы тем временем превратились в бабочек, количество которых шокирует местных жителей.
МИНИСТРЫ И ПРИРОДА: «ПРИКАЗ НАШ, НО ВЫ НЕ ПО АДРЕСУ»
В начале июня жители Клепиковского района Рязанской области сообщили НСН о бесчинствах непарного шелкопряда, уничтожающего дубы и березы в национальном парке и на их участках. Люди собирали на участках по три ведра гусениц в день, при этом власти им ничем не помогали.
В ответ на обращение НСН в Минприроды, пресс-служба ведомства прислала отписку в свойственной им манер из одной строчки: «Данные вопросы находятся к ведению Рослесхоза, рекомендуем обратиться туда».
При этом в Приокском межрегиональном управлении Роспотребнадзора объяснили НСН, что именно приказ Минприроды от 2016 года запрещает использование в нацпарке «Мещера» ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты деревьев.
«На особо охраняемой территории возможны биологические методы борьбы с непарным шелкопрядом», - отметили в ведомстве, сообщив, что в 2022 году в лесу были «развешаны искусственные гнездовья», а в 2023-м «продолжается работа по проведению биологических методов борьбы с вредителями».
После обращение НСН к губернатору Рязанской области Павлу Малкову к нам пришел ответ из областного министерства природопользования. Там рассказали, что знают о появлении в лесу «очага непарного шелкопряда», но бороться с ним мешают ограничения.
«Данный очаг непарного шелкопряда действует преимущественно в насаждениях, расположенных в водоохранных и зеленых зонах, участках, соседствующих со стационарными пасеками, где существуют законодательные ограничения применения пестицидов, или в участках, где отсутствует дорожная сеть и они недоступны для проезда техники», - объяснил министр природопользования Рязанской области Александр Новиков.
По его словам, площадь, на которой можно уничтожать гусениц «ничтожно мала», поэтому борьба с ними малоэффективна и экономически нецелесообразна.
В ведомстве также сообщили, что в июне администрация Клепиковского района обработала разрешенными антигусеничными препаратами деревья «в скверах города Спас-Клепики».
БАБОЧКИ ВМЕСТО ГУСЕНИЦ: «МЫ ПРОСТО В ШОКЕ!»
Тем временем жители поселков, находящихся рядом с национальным парком, сообщили НСН, что нашествие гусениц перешло в другую стадию, и теперь они с ужасом ждут весны.
«Сейчас у нас этот шелкопряд перешел в другую стадию. Вместо гусениц теперь летят бабочки, их очень много, они откладывают везде яйца. Если у тебя целый лес вокруг и никто не помогает, как я смогу с этими личинками бороться? Я одна женщина, что я смогу сделать? Если не обрабатывать национальный парк, я вообще не представляю, что у нас будет в следующем году. Эти бабочки везде, они наоткладывают личинки, а весной опять пойдут гусеницы, и их будет еще больше. Что будет в следующем году? Мы просто в шоке! То, что мы пережили, и сейчас переживаем... Лес у нас стоит голый, как после пожара, вокруг летают эти бабочки, а собрать их личинки в лесу мы не сможем», - сказала НСН одна из местных жительниц.
При этом она не понимает, почему в соседнем районе «биологические методы» борьбы с непарным шелкопрядом эффективны, а в Клепиковском нет.
«Почему я у себя на участке эффективно борюсь биологическими методами, а они неэффективно? Почему в соседнем районе, где обрабатывали биологически, все было хорошо, у них не было шелкопряда, а у нас все съели? Да, они чуть-чуть обработали несколько деревьев у администрации и всё, но мы-то остались без обработки», - возмутилась собеседница НСН.
На фоне молчания федерального министра Козлова областной министр Новиков указал, что бороться с личинками гусениц нужно в мае. По его словам, это и будет сделано в 2024 году. Ну а пока чиновники проигрывают в неравной борьбе с гусеницами и бабочками.
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