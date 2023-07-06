«Идите в лес!»: Минприроды проиграло битву с гусеницами

МИНИСТРЫ И ПРИРОДА: «ПРИКАЗ НАШ, НО ВЫ НЕ ПО АДРЕСУ»

В начале июня жители Клепиковского района Рязанской области сообщили НСН о бесчинствах непарного шелкопряда, уничтожающего дубы и березы в национальном парке и на их участках. Люди собирали на участках по три ведра гусениц в день, при этом власти им ничем не помогали.

В ответ на обращение НСН в Минприроды, пресс-служба ведомства прислала отписку в свойственной им манер из одной строчки: «Данные вопросы находятся к ведению Рослесхоза, рекомендуем обратиться туда».

При этом в Приокском межрегиональном управлении Роспотребнадзора объяснили НСН, что именно приказ Минприроды от 2016 года запрещает использование в нацпарке «Мещера» ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты деревьев.

«На особо охраняемой территории возможны биологические методы борьбы с непарным шелкопрядом», - отметили в ведомстве, сообщив, что в 2022 году в лесу были «развешаны искусственные гнездовья», а в 2023-м «продолжается работа по проведению биологических методов борьбы с вредителями».

После обращение НСН к губернатору Рязанской области Павлу Малкову к нам пришел ответ из областного министерства природопользования. Там рассказали, что знают о появлении в лесу «очага непарного шелкопряда», но бороться с ним мешают ограничения.

«Данный очаг непарного шелкопряда действует преимущественно в насаждениях, расположенных в водоохранных и зеленых зонах, участках, соседствующих со стационарными пасеками, где существуют законодательные ограничения применения пестицидов, или в участках, где отсутствует дорожная сеть и они недоступны для проезда техники», - объяснил министр природопользования Рязанской области Александр Новиков.

По его словам, площадь, на которой можно уничтожать гусениц «ничтожно мала», поэтому борьба с ними малоэффективна и экономически нецелесообразна.

В ведомстве также сообщили, что в июне администрация Клепиковского района обработала разрешенными антигусеничными препаратами деревья «в скверах города Спас-Клепики».