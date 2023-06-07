«Кофемолка и безжалостные гусеницы»: НСН защищает леса Мещёры и новгородский Кремль

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Одним из самых красивых мест Рязанской области является Мещёрский национальный парк. Об этих местах писал Константин Паустовский, кроме того, здесь родился и учился Сергей Есенин. Однако сегодня местным жителям не до поэзии, около месяца назад рязанские леса атаковали полчища гусениц. В лесу в буквальном смысле стоит хруст, однако власти закрывают глаза на бесчинства непарного шелкопряда, нападающего на села.

«Началось это 15 апреля, а очень активно – четыре недели назад, деревья у нас стоят, как после пожара, но никто нам до сих пор не помог, никаких мер не принял. У нас на участке дуб погиб, в национальном парке поели все березы, они голые стоят. Я со своего дерева собираю по 50 литров, три ведра этих гусениц, я просто собираю их лопатой. Раньше они были маленькие, а сейчас по пять сантиметров. Это просто какой-то ужас творится. Они на зданиях, на заборе, мне кажется, я когда-нибудь выйду, а они у меня уже забор съели», - рассказала НСН жительница села Селезнево Надежда Гундобина.

По ее словам, гусениц становится все больше, при этом ни жителей, ни парк никто защищать не собирается.

«Обращались в Национальный парк, нам предложили обработать свой участок за свой счет, и все, но ближайший лес мы же не обработаем. У меня на участке деревья, как после пожара, у родителей тоже яблоневый сад съели. Деревья стоят голые, как зимой. А когда нашествие этих гусениц закончится, мы не знаем. Их становится больше, у меня на участке они везде, несмотря на то, что я кошу, убираю и обрабатываю химикатами каждый день. Не знаю, откуда они попали к нам, как их завезли. Такое ощущение, что на Национальный парк всем просто наплевать. Туда вообще войти невозможно, там нет ни дорожек, ничего, все завалено, деревья погибают, нам тоже никакой помощи нет. В деревне все волнуются: лес погибает, что нас будет ждать в будущем? А всем все равно», - возмутилась собеседница НСН.

Мы обратились к губернатору Павлу Малкову и к главе Минприроды Александру Козлову с просьбой принять экстренные меры.

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Новгородский Кремль, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является визитной карточкой Великого Новгорода. Этой крепости более тысячи лет, за это время там сложили головы многие герои. Однако местные власти, наплевав на их память, не придумали ничего лучше, как разместить прямо на «Аллее смерти» торговый павильон в виде кофемолки. Местные жители в шоке от произошедшего и не понимают, как такое вообще могло прийти в голову?

«Великий Новгород находится между Москвой и Санкт-Петербургом, у нас есть Новгородский Кремль (детинец), памятник тысячелетия России. На территории этого Кремля выдали разрешение на установку кофейного павильона в виде кофемолки, после чего люди возмутились. Даже в 1990-х туда бандиты ларьки не ставили, это место, с одной стороны, может быть, не очень заметно, но эта небольшая аллея раньше была «Аллеей смерти», здесь стояли таблички в память о погибших: и во времена Ивана Грозного, и во время Великой Отечественной войны там партизан казнили. Его начали монтировать где-то в середине мая. Очень странная ситуация, кто это разрешил, кому в голову пришла эта идея? Памятник тысячелетия России, а слева эта "кофемолка"», - недоумевает новгородец Сергей Андреев.

НСН переадресовала его вопрос губернатору Андрею Никитину и министру культуры Ольге Любимовой.