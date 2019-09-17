Эксперт: Идеология «Турецкого потока» вне европейских правил и законов

«Сама идеология «Турецкого потока» построена так, чтобы не попадать под воздействие европейских правил и законов, прежде всего третьего энергопакета. Смысл идеологии в том, что российский газ доходит до территории Турции где расположен хаб (газораспределительный центр – НСН) и биржа, где он продается и дальше этот газ уже не является ни российским, ни газпромовским и к нам [России] никакого отношения не имеет. Теперь он принадлежит той европейской компании, которая приобрела этот газ. Соответственно, газопровод через территорию Греции и дальше в Юго-Восточную Европу будет принадлежать компаниям не связанным с «Газпромом», - рассказал Танкаев.

Проект «Турецкий поток» рассчитан на строительство газопровода из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой газ будет попадать к турецким потребителям, по второй — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (через Болгарию в Сербию и Венгрию). Открытие запланировано на конец 2019 года.

Отметим, «третий энергетический пакет» - это законодательство Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков через ограничение монополии поставщиков, когда блокируются поставки конкурирующих энергетических компаний за счет владения сетями доставки к потребителям.

Ранее министр экономики Молдавии Вадим Брынза заявил, что республика хочет получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, можно ли это сделать технически.



