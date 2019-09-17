Эксперт: Идеология «Турецкого потока» вне европейских правил и законов
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России рассказал в эфире НСН, где газ «Газпрома» перестает быть российским.
Саудовская компания Arkad Engineering примет газ из «Турецкого потока», такое решение принял Верховный административный суд Болгарии, пишет РИА Новости. Сообщается, что суд отклонил апелляцию консорциума «Газовое развитие и расширение в Болгарии», который выступал против подрядчика.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН отметил, что данное разбирательство не могло повлиять на строительство «Турецкого потока».
«Сама идеология «Турецкого потока» построена так, чтобы не попадать под воздействие европейских правил и законов, прежде всего третьего энергопакета. Смысл идеологии в том, что российский газ доходит до территории Турции где расположен хаб (газораспределительный центр – НСН) и биржа, где он продается и дальше этот газ уже не является ни российским, ни газпромовским и к нам [России] никакого отношения не имеет. Теперь он принадлежит той европейской компании, которая приобрела этот газ. Соответственно, газопровод через территорию Греции и дальше в Юго-Восточную Европу будет принадлежать компаниям не связанным с «Газпромом», - рассказал Танкаев.
Проект «Турецкий поток» рассчитан на строительство газопровода из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой газ будет попадать к турецким потребителям, по второй — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (через Болгарию в Сербию и Венгрию). Открытие запланировано на конец 2019 года.
Отметим, «третий энергетический пакет» - это законодательство Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков через ограничение монополии поставщиков, когда блокируются поставки конкурирующих энергетических компаний за счет владения сетями доставки к потребителям.
Ранее министр экономики Молдавии Вадим Брынза заявил, что республика хочет получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, можно ли это сделать технически.
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