Путин назвал сроки запуска «Турецкого потока»

Российский газ по газопроводу «Турецкий поток» начнет поступать в Турцию до конца текущего года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин. По словам главы государства, российско-турецкие энергетические проекты станут важнейшими элементами обеспечения региональной и общеевропейской энергетической безопасности.

Кроме того, президент России добавил, что «Росатом» ведёт строительство первую в Турции АЭС «Аккую».

Как напоминает РИА ФАН, «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее НСН писала, что Молдавия хочет получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил министр экономики республики Вадим Брынзан.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, как это можно сделать технически.

«С 1 января для самой Турции будет работать первая нитка «Турецкого потока». У второй нитки достроен морской участок. И есть участок из Турции в Болгарию. Дальше предполагалось, что из Болгарии будет в Сербию, Венгрию и Австрию. Но существует труба из Болгарии в Румынию и Молдавию, поэтому ее можно просто в обратном направлении запустить. Если транзита через Украину не будет, она опустеет. Ее можно в обратную сторону запустить, в реверсе, соответственно, из Турции в Болгарию, из Болгарии – в Румынию и Молдавию. Техническая возможность есть. Вполне можно договориться», - сказал он.

