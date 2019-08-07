Аналитик рассказал, как Молдавия согреется «Турецким потоком»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН рассказал, как это можно сделать технически.
Молдавия хочет получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил министр экономики республики Вадим Брынзан.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, как это можно сделать технически.
«С 1 января для самой Турции будет работать первая нитка «Турецкого потока». У второй нитки достроен морской участок. И есть участок из Турции в Болгарию. Дальше предполагалось, что из Болгарии будет в Сербию, Венгрию и Австрию. Но существует труба из Болгарии в Румынию и Молдавию, поэтому ее можно просто в обратном направлении запустить. Если транзита через Украину не будет, она опустеет. Ее можно в обратную сторону запустить, в реверсе, соответственно, из Турции в Болгарию, из Болгарии – в Румынию и Молдавию. Техническая возможность есть. Вполне можно договориться», - сказал он.
По мнению аналитика, на цене газа для Молдавии изменение транзитной схемы не скажется. «Особого повышения не будет. Молдавия покупает газ на своей границе, а как его туда доставят, потребителя не волнует. Цена для них не поменяется. Они озабочены ситуацией, потому что «Нафтогаз» откровенно торпедирует подписание нового соглашения. И с 1 января Молдавия может остаться вообще без газа, потому что сейчас он поступает транзитом через Украину. Дальше он проходит через Молдавию, Румынию, Болгарию и приходит в европейскую часть Турции», - добавил он.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон обсудил с российским вице-премьером Дмитрием Козаком возможность предоставления Молдавии скидки на газ.
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